Каррера и Боккетти пообедали с Буффоном

"ПСЖ" прибыл в Австрию на предсезонный сбор и заселилась в тот же отель, в котором готовится к чемпионату России "Спартак". Новичок парижан, бывший вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон встретился с соотечественниками - главным тренером красно-белых Массимо Каррерой и защитником Сальваторе Боккетти.
"Спартак" в первом туре РПЛ сыграет с "Оренбургом" (28 июля, Москва). "ПСЖ" стартует в лиге 1 игрой против "Кана" (12 августа, Париж).
👀🔥 Команда @PSG_inside 🇫🇷 прибыла на сбор в Австрию и поселилась в отель, где живет #Спартак.– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 21 июля 2018 г.
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Массимо Каррера, Сальваторе @salvatorebocch Боккетти и Джанлуиджи @gianluigibuffon Буффон передают всем 🇮🇹 привет 🔝👍🏻👋🏻.#Day16#КрасноБелыеВАвстрии 🇦🇹 pic.twitter.com/gdyZd8QGtk
Таблица переходов РПЛ //
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