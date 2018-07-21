Каррера и Боккетти пообедали с Буффоном

"ПСЖ" прибыл в Австрию на предсезонный сбор и заселилась в тот же отель, в котором готовится к чемпионату России "Спартак". Новичок парижан, бывший вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон встретился с соотечественниками - главным тренером красно-белых Массимо Каррерой и защитником Сальваторе Боккетти.

"Спартак" в первом туре РПЛ сыграет с "Оренбургом" (28 июля, Москва). "ПСЖ" стартует в лиге 1 игрой против "Кана" (12 августа, Париж).

Таблица переходов РПЛ //

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