Каррера готов встретиться с болельщиками "Спартака"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил, что готов встретиться с болельщиками команды.

- Если болельщики хотят приехать поговорить, то у меня проблем нет. Я всегда встречался с болельщиками и сейчас не прячусь, не ищу никаких алиби, - сказал Каррера на пресс-конференции после матча 11-го тура чемпионата России против "Арсенала" (2:3).

По информации "СЭ", в ближайшее время Каррера может быть уволен с поста главного тренера "Спартака". Существует пять кандидатов на замену итальянцу: Станислав Черчесов (сборная России), Леонид Слуцкий ("Витесс"), Курбан Бердыев ("Рубин"), Леонарду Жардим (без клуба) и серьезный немецкий тренер (имя пока неизвестно).