23:30 12 сентября | ФУТБОЛ — РФПЛ

Каррера готов, что может закончить в "Спартаке", как Эмери

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в эфире передачи "8-16" на телеканале "Наш футбол" не исключил, что может повторить судьбу специалистов, которые работали в клубе до него. По его словам, невозможно побеждать в каждом матче.

- В "Спартаке" до вас работали хорошие тренеры, вот Эмери после "Спартака" два Кубка УЕФА выиграл. И он, и остальные, и вы теперь - все начинали хорошо, но заканчивалось все, к сожалению, одинаково - разочарованием.

- Мы с этим разберемся!

- Хорошо, но вы готовы к тому, что этим все и закончится в вашем случае?

- Такое может быть. Такое случается в футболе. Выигрывать все время невозможно. Конечно, любой тренер хотел бы выиграть все матчи, но так не бывает. Тренер не должен терять концентрацию, он должен следить за тем, чтобы его игроки всегда были готовы физически, не теряли мотивацию и играли на сто процентов своих возможностей. Вот что может сделать тренер.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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murzikov

Эмери три кубка УЕФА выиграл)

23:54 12 сентября

ShurikB121

5-0 2 октября!))))

23:47 12 сентября

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