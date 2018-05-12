Каррера еще не решил, кто заменит Селихова

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в преддверии матча 30-го тура чемпионата России с "Динамо" отметил, что еще не определился с голкипером, который будет играть против бело-голубых.

В пятницу основной вратарь красно-белых Александр Селихов получил травму, из-за которой он пропустит чемпионат мира. У 24-летнего россиянина диагностирован полный разрыв ахиллова сухожилия – в понедельник ему предстоит операция.

– Как будете играть с "Динамо"?

– Я практически выбрал одиннадцать человек, потом по ходу матча отталкиваясь от того, как играет "Динамо", надо перестраиваться.

– Что подумали, когда узнали диагноз Селихова?

– Я очень сожалею, он молодой, и мог поехать на чемпионат мира.

– "Спартаку" нужен еще один вратарь?

– У нас два голкипера на данный момент. Кто из них будет играть завтра, пока не решил.

– Сейчас много критикуют Реброва. Что скажете тем, кто ждет ошибки Артема?

– Все ошибаются. Ошибки вратаря более заметны. В прошлом сезоне Ребров был первым вратарем. ​(Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ, Филипп ПАПЕНКОВ)

Матч "Спартак" – "Динамо" пройдет в воскресенье, 13 мая, начало – в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры. ​