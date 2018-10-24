Каррера – болельщикам "Спартака": "Вы помогли мне почувствовать себя дома"

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера​ в своем Инстаграме поблагодарил болельщиков за поддержку. Итальянский специалист оставил записи на английском и русском языках.

"Мне было очень приятно быть частью этой прекрасной Семьи. Я всегда буду помнить каждый момент и навсегда сохраню в своем сердце этой удивительный опыт. Я благодарен моим игрокам, что они боролись на моей стороне, и я благодарен моим болельщикам, которые всегда верили в меня. Вы помогли мне почувствовать себя дома. Спасибо!" – написал Каррера.

В понедельник, 22 октября, Каррера был отправлен в отставку с поста главного тренера "Спартака". Во вторник он провел прощальный обед, на котором присутствовали все игроки основного состава, кроме Дениса Глушакова.

"Спартак" после 11 туров занимает 7-е место в РПЛ, имея в активе 18 очков.

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