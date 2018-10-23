Каррера - Боккетти: "Если тебе понадобится мастер по выпечке пиццы, то я здесь"

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера ответил защитнику красно-белых Сальваторе Боккетти, который ранее поблагодарил итальянца за работу. Он в шутку предложил свои услуги для пиццерии, которой владеет игрок.

"Спасибо за все, мистер. Удачи на будущее!" - написал Боккетии в Инстаграме.

"Спасибо тебе, Сальваторе. Если тебе понадобится хороший мастер по выпечке пиццы, я здесь", ответил Каррера.

Каррера возглавлял "Спартак" с августа 2016 года, выиграв чемпионат России и Суперкубок страны. В понедельник его отправили в отставку после того, как в воскресенье москвичи потерпели третье поражение подряд на своем поле в РПЛ, уступив в матче 11-го тура "Арсеналу" (2:3).