15:20 | Футбол — РФПЛ

Карпин в день рождения забил 7 мячей тренерскому штабу "Кайрата"

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В пятницу, 2 февраля, состоялся матч между тренерскими штабами "Ростова" и "Кайрата". Российская команда одержала победу со счетом 12:7. В ее составе 7 голами и 3 результативными пасами отметился главный тренер Валерий Карпин, которому сегодня исполняется 49 лет.

Напомним, "Ростов" готовится ко второй части сезона в Белеке. Второй сбор команды Карпина начался 27 января и продлится до 9 февраля.

Валерию Карпину - 49! // Интервью Карпина. Теперь в него верит "Ростов"

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КОММЕНТАРИИ (7)
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ЗЮК~

Millwall82 Такое ощущение что ему 59--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Потому что перестал тебя возбуждать?

21:17

Carlos_Valderrama

Можно в сборную на ЧМ-2018 брать!

18:33

vsvtjo

Thomas_Boy_ Путина в любую дисциплину

17:08

Очень плохой мальчик

Где скачать шедевральное видео этой эпичной игры,чтобы потом показывать внукам?

16:17

миха 108

Черчесов задумался...

15:29

Millwall82

Такое ощущение что ему 59.

15:27

баламошка

А почему не 49? Валера стареет(( Здоровья и Счастья! Валерим!

15:24