Карпин в день рождения забил 7 мячей тренерскому штабу "Кайрата"

В пятницу, 2 февраля, состоялся матч между тренерскими штабами "Ростова" и "Кайрата". Российская команда одержала победу со счетом 12:7. В ее составе 7 голами и 3 результативными пасами отметился главный тренер Валерий Карпин, которому сегодня исполняется 49 лет.
Напомним, "Ростов" готовится ко второй части сезона в Белеке. Второй сбор команды Карпина начался 27 января и продлится до 9 февраля.
💪💪💪– Football Club Rostov (@rostovfc) 2 февраля 2018 г.
7 голов, 3 передачи, а как вы проводите свой день рождения?
После утренней тренировки наш тренерский штаб сыграл дружеский матч против коллег из "Кайрата".
Желто-синие оказались сильнее соперника - 12:7!
На счету Валерия Карпина 7 голов и 3 передачи! pic.twitter.com/JLWq51qbL5
Валерию Карпину - 49! // Интервью Карпина. Теперь в него верит "Ростов"
ЗЮК~
Millwall82 Такое ощущение что ему 59--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Потому что перестал тебя возбуждать?
21:17
Carlos_Valderrama
Можно в сборную на ЧМ-2018 брать!
18:33
vsvtjo
Thomas_Boy_ Путина в любую дисциплину
17:08
Очень плохой мальчик
Где скачать шедевральное видео этой эпичной игры,чтобы потом показывать внукам?
16:17
миха 108
Черчесов задумался...
15:29
Millwall82
Такое ощущение что ему 59.
15:27
баламошка
А почему не 49? Валера стареет(( Здоровья и Счастья! Валерим!
15:24