Карпин в день рождения забил 7 мячей тренерскому штабу "Кайрата"

В пятницу, 2 февраля, состоялся матч между тренерскими штабами "Ростова" и "Кайрата". Российская команда одержала победу со счетом 12:7. В ее составе 7 голами и 3 результативными пасами отметился главный тренер Валерий Карпин, которому сегодня исполняется 49 лет.

Напомним, "Ростов" готовится ко второй части сезона в Белеке. Второй сбор команды Карпина начался 27 января и продлится до 9 февраля.

💪💪💪



7 голов, 3 передачи, а как вы проводите свой день рождения?



После утренней тренировки наш тренерский штаб сыграл дружеский матч против коллег из "Кайрата".



Желто-синие оказались сильнее соперника - 12:7!



На счету Валерия Карпина 7 голов и 3 передачи! pic.twitter.com/JLWq51qbL5 – Football Club Rostov (@rostovfc) 2 февраля 2018 г.

Валерию Карпину - 49! // Интервью Карпина. Теперь в него верит "Ростов"