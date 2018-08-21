Карпин сфотографировался с болельщиком "Ростова", который пронес ковер на стадион

Болельщик "Ростова" Алексей Кумовской в комментарии к записи официальной группы клуба Вконтакте разместил свое фото с ковром и главным тренером команды Валерием Карпиным. Так он прокомментировал новость о том, что клуб представил четвертый комплект формы в стиле ковра.

- Администрация ФК "Ростов", не хотите поделиться энной суммой, так сказать, за воплощение идеи и придание общественного внимания нашему клубу?, - написал болельщик. - Потрачу эту сумму на выезд в Тулу с ковром.

Кумовской пронес ковер на матч четвертого тура чемпионата России против "Енисея" (4:0). Ковер попал в телетрансляцию матча.

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