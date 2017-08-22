Карпин рассказал, как изменился "Спартак" по сравнению с прошлым сезоном

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин в интервью "России 24" высказал свое мнение по поводу неудач красно-белых в этом сезоне. По его словам, в игровом плане ничего не поменялось по сравнения с прошлым сезоном.

– Сейчас что-то изменилось в "Спартаке" с точки зрения игры?

– Нет, "Спартак" играет так же. Четыре защитника. С точки зрения построения ничего не поменялось. Ситуации, когда Каррера, как в прошлом году, выставлял три центральных защитника при игре против команд с тремя центральными защитниками, пока не было.

– В чем причина потерянных очков? Она разная в каждом матче или можно говорить об общем кризисе и комплексе проблем?

– В каждом матче, наверное, разная. Даже если брать последний матч с "Локомотивом", то "Спартак" провел хороший первый тайм. И судя по нему, если бы не удаление, шансов у "Локо" не было никаких. У железнодорожников моментов особо и не было. В итоге удаление повлияло на ход встречи. Поэтому можно разбирать каждый матч в отдельности.

Сейчас же многие говорят, что ушел фарт. Получается, в том году все было только за счет фарта? Говорят также, что Глушаков не в той форме и устал. Я этого тоже не понимаю. Что значит уставший футболист, который начал сезон в январе? Если брать все футбольные страны, то игроки начинают чемпионат в июле и заканчивают в мае. Это девять месяцев. Я беру Англию, Италию, Испанию и Францию. Это чемпионаты, где нет никаких перерывов. Только в России два отпуска у футболистов – в декабре и в июне. Все играют 10 месяцев подряд. Тот же Криштиану Роналду начинает в июле и заканчивает в мае. Потом еще приезжает на Кубок конфедераций. Он проводит 70 матчей за сезон. Из них в чемпионате Испании – 38. В нашем же чемпионате только 30 матчей в сезоне. У нас меньше матчей. Я уже не говорю про Лигу чемпионов, Лигу Европы и сборные. Поэтому смешно звучит мысль об усталости.

– Джикия не появился в составе в этот раз. Многих это удивило.

– Для этого есть главный тренер, который смотрит в течение недели и принимает решение. Тренер сам себе не враг. Он ставит Боккетти, потому что, наверное, думает, что результат с ним будет лучше. Главное, чтобы Джикия понимал, почему он не играл.

– Нет Зобнина. Фернанду находится не в лучшем состоянии. Может, проблема в центре поля? Вы говорите, что ничего не изменилось, но очков-то мало.

– Это и говорит о том, что в том году было вот так. Если не учитывать имя "Спартака", можно вспомнить успех "Лестера". "Лестер" выиграл на эмоциях. "Спартак" выиграл на эмоциях в том чемпионате. Много эмоций, много фарта, много желания, много самоотдачи, много всего получилось. В этом году этого пока нет. С точки зрения игры… Я этот же вопрос могу задать вам. Что изменилось?

– Забивать стали меньше, а пропускать больше. С точки зрения построения – по мелочи.

– Ну вот по мелочи в том году все было в плюс, а в этом по мелочи все – в минус. Запаса прочности в том году, наверное, не было. При том что "Спартак" за три тура стал чемпионом. По игре запаса не было. Об этом говорили все. Говорили: "Мы семья, у нас эмоции, мы друг за друга". А теперь где семья? Развод? Друг за друга никто не бьется? В чем проблема? Наверное, это знают люди, которые внутри. Главная проблема "Спартака" – не в поражениях от ЦСКА или "Локомотива". Один матч можно проиграть, тем более когда удаление. Главная проблема – не обыграли "Уфу" и "Динамо". Было бы на четыре очка больше – и о кризисе говорили бы гораздо меньше. Этот состав, который стал чемпионом, должен обыгрывать и "Уфу", и "Динамо". С бело-голубыми еще вели 2:0.