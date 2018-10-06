Карпин рассказал, чего не хватило "Ростову" в матче с "Оренбургом"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин после поражения в матче 10-го тура РПЛ против "Оренбурга" (0:1) заявил, что его команде не хватило реализации.

- Гола не хватило, - сказал Карпин в эфире канала "Матч Премьер". - Сделали все, чтобы сравнять счет. Создали больше, чем за все предыдущие игры вместе взятые, но не забили. Гулиев? Он берет на себя инициативу по ситуации. Сегодня Аяз иногда передерживал мяч. Мы создали достаточно моментов даже для победы.

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