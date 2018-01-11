Карпин провел первую тренировку во главе "Ростова"

Новый главный тренер "Ростова" Валерий Карпин провел первую тренировку клуба. Сегодня в турецком Белеке стартовал первый зимний сбор дончан. Карпин взял на него 27 футболистов.

Карпин возглавил "Ростов" 19 декабря. Контракт ним заключен на 2,5 года.

После 20 туров ростовчане занимают десятое место в турнирной таблице чемпионата России.