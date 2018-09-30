Карпин присоединился к Черчесову и Ледяхову

"Спартак" в 19-й раз в истории чемпионатов России сыграл с командой, возглавляемой бывшим тренером красно-белых. Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин добился победы со счетом 2:0 и присоединился к Станиславу Черчесову и Игорю Ледяхову, обыгрывавшим бывший клуб. Любопытно, что самым успешным спартаковским тренерам Константину Бескову и Олегу Романцеву справиться с красно-белыми не удалось. (Кирилл Бурдаков)
Матчи "Спартака" против бывших главных тренеров в чемпионате России
|
Дата
|
Тренер (годы в "Спартаке")
|
Матч
|
17.05.1992
|
Константин БЕСКОВ (1977-1988)
|
Асмарал (г) – 1:1
|
02.08.1992
|
Константин БЕСКОВ (1977-1988)
|
Асмарад (д) – 5:1
|
03.04.1994
|
Константин БЕСКОВ (1977-1988)
|
Динамо (д) – 1:1
|
23.09.1994
|
Константин БЕСКОВ (1977-1988)
|
Динамо (г) – 0:0
|
24.06.1995
|
Константин БЕСКОВ (1977-1988)
|
Динамо (г) – 2:0
|
30.08.1995
|
Константин БЕСКОВ (1977-1988)
|
Динамо (д) – 2:0
|
29.07.1998
|
Георгий ЯРЦЕВ (1996)
|
Динамо (д) – 2:0
|
07.05.2000
|
Георгий ЯРЦЕВ (1996)
|
Ротор (г) – 6:1
|
12.11.2004
|
Олег РОМАНЦЕВ (1989-1995, 1997-2003)
|
Динамо (г) – 1:1
|
17.04.2005
|
Олег РОМАНЦЕВ (1989-1995, 1997-2003)
|
Динамо (д) – 5:1
|
25.08.2012
|
Станислав ЧЕРЧЕСОВ (2007-2008)
|
Терек (г) – 1:2
|
10.03.2013
|
Станислав ЧЕРЧЕСОВ (2007-2008)
|
Терек (д) – 3:1
|
26.08.2013
|
Станислав ЧЕРЧЕСОВ (2007-2008)
|
Амкар (г) – 1:2
|
15.05.2014
|
Станислав ЧЕРЧЕСОВ (2007-2008)
|
Динамо (д) – 3:2
|
10.08.2014
|
Станислав ЧЕРЧЕСОВ (2007-2008)
|
Динамо (г) – 2:1
|
15.03.2015
|
Станислав ЧЕРЧЕСОВ (2007-2008)
|
Динамо (д) – 1:0
|
23.04.2018
|
Игорь ЛЕДЯХОВ (2008*)
|
Ахмат (д) – 1:3
|
05.05.2018
|
Валерий КАРПИН (2009-2014)
|
Ростов (д) – 2:0
|
30.09.2018
|
Валерий КАРПИН (2009-2014)
|
Ростов (д) – 0:1
Итого: +11=4-4, мячи 39-18.
* Исполнял обязанности главного тренера.