23:48 30 сентября | Футбол — РПЛ

Карпин присоединился к Черчесову и Ледяхову

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"Спартак" в 19-й раз в истории чемпионатов России сыграл с командой, возглавляемой бывшим тренером красно-белых. Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин добился победы со счетом 2:0 и присоединился к Станиславу Черчесову и Игорю Ледяхову, обыгрывавшим бывший клуб. Любопытно, что самым успешным спартаковским тренерам Константину Бескову и Олегу Романцеву справиться с красно-белыми не удалось. (Кирилл Бурдаков)

Матчи "Спартака" против бывших главных тренеров в чемпионате России

Дата

Тренер (годы в "Спартаке")

Матч

17.05.1992

Константин БЕСКОВ (1977-1988)

Асмарал (г) – 1:1

02.08.1992

Константин БЕСКОВ (1977-1988)

Асмарад (д) – 5:1

03.04.1994

Константин БЕСКОВ (1977-1988)

Динамо (д) – 1:1

23.09.1994

Константин БЕСКОВ (1977-1988)

Динамо (г) – 0:0

24.06.1995

Константин БЕСКОВ (1977-1988)

Динамо (г) – 2:0

30.08.1995

Константин БЕСКОВ (1977-1988)

Динамо (д) – 2:0

29.07.1998

Георгий ЯРЦЕВ (1996)

Динамо (д) – 2:0

07.05.2000

Георгий ЯРЦЕВ (1996)

Ротор (г) – 6:1

12.11.2004

Олег РОМАНЦЕВ (1989-1995, 1997-2003)

Динамо (г) – 1:1

17.04.2005

Олег РОМАНЦЕВ (1989-1995, 1997-2003)

Динамо (д) – 5:1

25.08.2012

Станислав ЧЕРЧЕСОВ (2007-2008)

Терек (г) – 1:2

10.03.2013

Станислав ЧЕРЧЕСОВ (2007-2008)

Терек (д) – 3:1

26.08.2013

Станислав ЧЕРЧЕСОВ (2007-2008)

Амкар (г) – 1:2

15.05.2014

Станислав ЧЕРЧЕСОВ (2007-2008)

Динамо (д) – 3:2

10.08.2014

Станислав ЧЕРЧЕСОВ (2007-2008)

Динамо (г) – 2:1

15.03.2015

Станислав ЧЕРЧЕСОВ (2007-2008)

Динамо (д) – 1:0

23.04.2018

Игорь ЛЕДЯХОВ (2008*)

Ахмат (д) – 1:3

05.05.2018

Валерий КАРПИН (2009-2014)

Ростов (д) – 2:0

30.09.2018

Валерий КАРПИН (2009-2014)

Ростов (д) – 0:1

Итого: +11=4-4, мячи 39-18.

* Исполнял обязанности главного тренера.

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