Карпин присоединился к Черчесову и Ледяхову

"Спартак" в 19-й раз в истории чемпионатов России сыграл с командой, возглавляемой бывшим тренером красно-белых. Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин добился победы со счетом 2:0 и присоединился к Станиславу Черчесову и Игорю Ледяхову, обыгрывавшим бывший клуб. Любопытно, что самым успешным спартаковским тренерам Константину Бескову и Олегу Романцеву справиться с красно-белыми не удалось. (Кирилл Бурдаков)

Матчи "Спартака" против бывших главных тренеров в чемпионате России

Дата Тренер (годы в "Спартаке") Матч 17.05.1992 Константин БЕСКОВ (1977-1988) Асмарал (г) – 1:1 02.08.1992 Константин БЕСКОВ (1977-1988) Асмарад (д) – 5:1 03.04.1994 Константин БЕСКОВ (1977-1988) Динамо (д) – 1:1 23.09.1994 Константин БЕСКОВ (1977-1988) Динамо (г) – 0:0 24.06.1995 Константин БЕСКОВ (1977-1988) Динамо (г) – 2:0 30.08.1995 Константин БЕСКОВ (1977-1988) Динамо (д) – 2:0 29.07.1998 Георгий ЯРЦЕВ (1996) Динамо (д) – 2:0 07.05.2000 Георгий ЯРЦЕВ (1996) Ротор (г) – 6:1 12.11.2004 Олег РОМАНЦЕВ (1989-1995, 1997-2003) Динамо (г) – 1:1 17.04.2005 Олег РОМАНЦЕВ (1989-1995, 1997-2003) Динамо (д) – 5:1 25.08.2012 Станислав ЧЕРЧЕСОВ (2007-2008) Терек (г) – 1:2 10.03.2013 Станислав ЧЕРЧЕСОВ (2007-2008) Терек (д) – 3:1 26.08.2013 Станислав ЧЕРЧЕСОВ (2007-2008) Амкар (г) – 1:2 15.05.2014 Станислав ЧЕРЧЕСОВ (2007-2008) Динамо (д) – 3:2 10.08.2014 Станислав ЧЕРЧЕСОВ (2007-2008) Динамо (г) – 2:1 15.03.2015 Станислав ЧЕРЧЕСОВ (2007-2008) Динамо (д) – 1:0 23.04.2018 Игорь ЛЕДЯХОВ (2008*) Ахмат (д) – 1:3 05.05.2018 Валерий КАРПИН (2009-2014) Ростов (д) – 2:0 30.09.2018 Валерий КАРПИН (2009-2014) Ростов (д) – 0:1

Итого: +11=4-4, мячи 39-18.

* Исполнял обязанности главного тренера.