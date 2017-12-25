Карпин прилетел в Ростов-на-Дону

Новый главный тренер "Ростова" Валерий Карпин сегодня прилетел в Ростов-на-Дону, сообщает официальный Твиттер клуба. Напомним, что на этом посту экс-наставник "Спартака" сменил Леонида Кучука.
После 20-ти туров чемпионата клуб занимает 10е место в турнирной таблице чемпионата России. Соглашение между клубом и специалистом рассчитано на 2,5 года.
Валерий Георгиевич прилетел в Ростов-на-Дону! 🛬 ⚡️ pic.twitter.com/eZtCemxa36– Football Club Rostov (@rostovfc) 25 декабря 2017 г.
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Добро пожаловать! Надерём .опу столичным.
14:25
Очень плохой мальчик
На фотке справа тот самый багаж Аленичева?
14:06
Smash.
Ура! Чемпионат становится интереснее :)) Удачи бравому эстонскому казаку. Особенно после матчей, у микрофона.
13:52
GalacticBoy
Ну все,Ростову походу пипец....
13:25
Serenky25
Трижды разбанен)________Пивом с раками.
13:18
BATAMAN
Ну и?
13:12
Весёлый©
Хочу верить.
13:09
howard
Т е планов пока никаких нет.
13:05
Трижды разбанен)
я надеюсь встречали с хлебом и солью...
12:58