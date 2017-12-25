Карпин прилетел в Ростов-на-Дону

Новый главный тренер "Ростова" Валерий Карпин сегодня прилетел в Ростов-на-Дону, сообщает официальный Твиттер клуба. Напомним, что на этом посту экс-наставник "Спартака" сменил Леонида Кучука.

После 20-ти туров чемпионата клуб занимает 10е место в турнирной таблице чемпионата России. Соглашение между клубом и специалистом рассчитано на 2,5 года.