12:46 | Футбол — РФПЛ

Карпин прилетел в Ростов-на-Дону

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Новый главный тренер "Ростова" Валерий Карпин сегодня прилетел в Ростов-на-Дону, сообщает официальный Твиттер клуба. Напомним, что на этом посту экс-наставник "Спартака" сменил Леонида Кучука.

После 20-ти туров чемпионата клуб занимает 10е место в турнирной таблице чемпионата России. Соглашение между клубом и специалистом рассчитано на 2,5 года.

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КОММЕНТАРИИ (9)
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199

Добро пожаловать! Надерём .опу столичным.

14:25

Очень плохой мальчик

На фотке справа тот самый багаж Аленичева?

14:06

Smash.

Ура! Чемпионат становится интереснее :)) Удачи бравому эстонскому казаку. Особенно после матчей, у микрофона.

13:52

GalacticBoy

Ну все,Ростову походу пипец....

13:25

Serenky25

Трижды разбанен)________Пивом с раками.

13:18

BATAMAN

Ну и?

13:12

Весёлый©

Хочу верить.

13:09

howard

Т е планов пока никаких нет.

13:05

Трижды разбанен)

я надеюсь встречали с хлебом и солью...

12:58