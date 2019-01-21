Карпин пошутил, когда Семин вспомнил про старый турнир в Сочи

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин на пресс-конференции, посвященной открытию турнира "Фонбет Кубок Матч Премьер" отметил, что раньше на юге России проводился подобный турнир, передает из Дохи спецкор "СЭ" Гоша Чернов.

– Раньше в Сочи собирались 16 команд высшей лиги... – вспомнил Семин. – Тренировались на двух полях, ходили в гости друг к другу.

– Половина не родилась еще тогда, – отметил Карпин. – Когда это было?

"Фонбет Кубок Матч Премьер": все о турнире, регламент и расписание матчей, календарь и результаты игр, турнирная таблица