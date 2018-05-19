12:52 | Футбол — РФПЛ

Карпин поделился радостью: его жена беременна

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Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в своем Инстаграме опубликовал совместную фотографию со своей беременной женой. Подпись к снимку такая: "Люблю тебя или точнее вас, уже цитируя сериал "НЕмолодой папа".

Напомним, что пара поженилась в прошлом году. Супругой экс-тренера "Спартака" является преподавательница английского языка и эстонская певица Дарья Гордеева. Напомним, что Карпин женат в третий раз. От первого брака у него две дочери.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Молоток, Валера! Надеюсь, что и у Ростова в ближайшем будущем всё будет хорошо!

13:19

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