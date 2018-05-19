Карпин поделился радостью: его жена беременна

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в своем Инстаграме опубликовал совместную фотографию со своей беременной женой. Подпись к снимку такая: "Люблю тебя или точнее вас, уже цитируя сериал "НЕмолодой папа".
Напомним, что пара поженилась в прошлом году. Супругой экс-тренера "Спартака" является преподавательница английского языка и эстонская певица Дарья Гордеева. Напомним, что Карпин женат в третий раз. От первого брака у него две дочери.
баламошка
Молоток, Валера! Надеюсь, что и у Ростова в ближайшем будущем всё будет хорошо!
13:19