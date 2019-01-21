Карпин ответил на вопросы об Ингасоне и Новосельцеве

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на пресс-конференции, посвященной открытию турнира "Фонбет Кубок Матч Премьер" отметил, что защитник Иван Новосельцев тренируется с командой, передает из Дохи спецкор "СЭ" Гоша Чернов.

– Почему клуб не объявляет о трансфере Новосельцева?

– Новосельцев тренируется с нами. По поводу формальностей вопрос не ко мне.

– Правда, что команду покинет Ингасон?

– Без понятия. Кто хочет купить – пускай обращаются а мы подумаем, – сказал Карпин на пресс-конференции. (Гоша Чернов)

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