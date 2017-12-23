Карпин определился с местом сборов "Ростова"

"Ростов" в своем Твиттере опубликовал расписание зимних сборов команды. Первый из них пройдет в Белеке с 11 по 23 января. Второй - в том же месте с 27 января по 9 февраля. Заключительный сбор перед началом второй части сезона дончане проведут в Малаге с 13 по 24 февраля.
Напомним, 19 декабря главным тренером команды был назначен Валерий Карпин. На этом посту экс-наставник "Спартака" сменил Леонида Кучука, работавшего с командой с июня по декабрь 2017 года.
После 20 туров "Ростов" занимает 10-е место в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 25 очков.
❗️❗️❗️– Football Club Rostov (@rostovfc) 23 декабря 2017 г.
Расписание зимних сборов нашей команды #мыростов pic.twitter.com/HFN0FRbkKZ
sekach_kb
OuksNeizbezhen__ Просто Карпин привык у Федуна хапать бюджеты. Да ,Белек не Майорка, но уже и не крым. С одной стороны Федуну жалко не было, а с другой, что в Крыму, как водится, не дешевле чем Турции.
20:48
coxo
через несколько туров позовут очередного тренера
19:02
Гелендваген Бердыева
Ух ты, Карпин в Ростове? А Кучук, кучукнулся?
15:05
Николай.Н
OuksNeizbezhen Достали счетоводы как ты.Подсчитывай свой домашний бюджет ,чтоб злости и ядовитой жадности меньше было.18 марта выскажешь свое мнение,чтоб лавки были того цвета,кокой ты хочешь,а здесь твое мнение до лампочки.
14:55
OuksNeizbezhen
Вот спрашивается, клуб финансируется из бюджета и постоянно кричат, что нет денег. Почему сбор нужно проводить в Малаге? Почему, хотя бы не в Крыму? А? Или там трава другая и воздух тоже? А может команда ставит грандиозные задачи на оставшиеся 10 игр? Да еще и 200 000 000 в год на содержание арены из бюджета. А они еще носом будут воротить - то цвет кресел их раздражает, видите ли, что еще что-то. Свиньи, одним словом.
13:51