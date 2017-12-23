Карпин определился с местом сборов "Ростова"

"Ростов" в своем Твиттере опубликовал расписание зимних сборов команды. Первый из них пройдет в Белеке с 11 по 23 января. Второй - в том же месте с 27 января по 9 февраля. Заключительный сбор перед началом второй части сезона дончане проведут в Малаге с 13 по 24 февраля.

Напомним, 19 декабря главным тренером команды был назначен Валерий Карпин. На этом посту экс-наставник "Спартака" сменил Леонида Кучука, работавшего с командой с июня по декабрь 2017 года.

После 20 туров "Ростов" занимает 10-е место в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 25 очков.