Карпин оценил шансы Паршивлюка на попадание в сборную России

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин после победы над "Спартаком" (1:0) в 9-м туре чемпионата России высказался о перспективах защитника Сергея Паршивлюка на попадание в сборную России.

- Паршивлюка вы можете довести до сборной?

- Спросите это у Станислава Саламовича. При мне в "Спартаке" он играл в сборной. (Александр Рогулев)

На счету 29-летнего Паршивлюк гол и результативная передача в девяти матчах чемпионата России этого сезона. На его счету три встречи за сборную России. Последний раз он играл за национальную команду 15 ноября 2014 года.