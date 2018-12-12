Карпин оценил первую часть сезона

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в интервью "СЭ" отметил, что на результаты команды в первой части сезона повлияли непростой календарь, накопившаяся усталость и травмы. Донской клуб ушел на зимний перерыв на 7-м месте.

- Как оцените итоги первой части сезона?

- Если брать в целом осеннюю часть чемпионата, то удовлетворительно. То есть на "тройку".

- Не самая высокая оценка. Почему?

- Ну как почему? Мы же идем только на седьмом месте. А возвращаясь к вашему предыдущему вопросу, то если за первую часть осеннего отрезка можно поставить "четверку", то за вторую - именно "тройку". Концовку осени чуть-чуть смазали.

- Почему так считаете?

- Все, что связано с игрой, останется внутри команды, публично разбирать это не собираюсь – скажу все футболистам. А из того, что можно говорить вне коллектива, то на результат повлияли и непростой календарь, и накопившаяся усталость, и травмы. Но это не должно звучать, как отмазка. Просто констатирую факты, вы спрашиваете - я отвечаю. (Сергей Егоров)

Полную версию интервью Валерия Карпина читайте в скором времени на "СЭ"