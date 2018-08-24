22:35 | Футбол — РПЛ

Карпин – об уходе из "Ростова" Сапеты и Макеева: "Смысла оставлять их не было"


Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на пресс-конференции после гостевого матча 5-го тура чемпионата России с "Арсеналом" (1:0) ответил на вопрос о расставании с защитником Евгением Макеевым и Александром Сапетой. Оба футболиста в этом сезоне не играли, на неделе с ними по обоюдному согласию были расторгнуты контракты.

– Перед матчем "Ростов" расстался с Сапетой и Макеевым. Можете прокомментировать эти решения? Ждать ли теперь новичков в команде? – вопрос Карпину.

– Они разве до этого играли? Нет. Расстались – и расстались. Им нужна игровая практика, здесь бы они, скорее всего, получали ее мало. Поэтому смысла (оставлять игроков, а им – оставаться. – Прим. "СЭ") не было. (Артем АГАПОВ)

Арсенал Т - Ростов

 

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