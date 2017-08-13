11:54 | Футбол — РФПЛ

Карпин - об интересе "Анжи": "Мне ничего не известно"

4

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин заявил, что не знает об интересе со стороны "Анжи". В субботу пост наставника команды из Махачкалы покинул Александр Григорян.

– Предлагали ли мне возглавить "Анжи"? Без понятия, мне ничего не известно, – цитирует "Р-Спорт" Карпина.

Напомним, последним клубом в тренерской карьере Карпина было армавирское "Торпедо", в котором специалист работал с 2015 по 2016 год.Также Карпин возглавлял "Спартак" (2009 - 2012, 2012 - 2014) и "Мальорку" (2014 - 2015). Под его руководством красно-белые дважды становились серебряными призерами чемпионата России (2009, 2011/12), а также выходили в 1/4 финала Лиги Европы (2010/11).

Валера, верим! Карпин идет в "Анжи"

Опрос

Где вы ждете Валерия Карпина после ухода с ТВ?
голосовать

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20170813/1124200807.html

4
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 6-й тур. ЦСКА - "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

Лед

То есть он не знает предлагали ему или нет... Под дурочка косит...

12:33

van der sar

Девочкой прикидывается.

12:05

Гарик "внук Наташи" Попов

– Предлагали ли мне возглавить "Анжи"? Без понятия, мне ничего неизвестно, – цитирует "Р-Спорт" Карпина.__________________Бред какой-то. Либо предлагали,либо нет. Он что,в трансе всё время? Не знает предлагали или нет.

12:02

баламошка

Секреты... Возможно Валеру завербовали американские спецслужбы...

11:58