Карпин - об интересе "Анжи": "Мне ничего не известно"

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин заявил, что не знает об интересе со стороны "Анжи". В субботу пост наставника команды из Махачкалы покинул Александр Григорян.

– Предлагали ли мне возглавить "Анжи"? Без понятия, мне ничего не известно, – цитирует "Р-Спорт" Карпина.

Напомним, последним клубом в тренерской карьере Карпина было армавирское "Торпедо", в котором специалист работал с 2015 по 2016 год.Также Карпин возглавлял "Спартак" (2009 - 2012, 2012 - 2014) и "Мальорку" (2014 - 2015). Под его руководством красно-белые дважды становились серебряными призерами чемпионата России (2009, 2011/12), а также выходили в 1/4 финала Лиги Европы (2010/11).

Валера, верим! Карпин идет в "Анжи"