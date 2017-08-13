Карпин - об интересе "Анжи": "Мне ничего не известно"

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин заявил, что не знает об интересе со стороны "Анжи". В субботу пост наставника команды из Махачкалы покинул Александр Григорян.
– Предлагали ли мне возглавить "Анжи"? Без понятия, мне ничего не известно, – цитирует "Р-Спорт" Карпина.
Напомним, последним клубом в тренерской карьере Карпина было армавирское "Торпедо", в котором специалист работал с 2015 по 2016 год.Также Карпин возглавлял "Спартак" (2009 - 2012, 2012 - 2014) и "Мальорку" (2014 - 2015). Под его руководством красно-белые дважды становились серебряными призерами чемпионата России (2009, 2011/12), а также выходили в 1/4 финала Лиги Европы (2010/11).
Лед
То есть он не знает предлагали ему или нет... Под дурочка косит...
12:33
van der sar
Девочкой прикидывается.
12:05
Гарик "внук Наташи" Попов
– Предлагали ли мне возглавить "Анжи"? Без понятия, мне ничего неизвестно, – цитирует "Р-Спорт" Карпина.__________________Бред какой-то. Либо предлагали,либо нет. Он что,в трансе всё время? Не знает предлагали или нет.
12:02
баламошка
Секреты... Возможно Валеру завербовали американские спецслужбы...
11:58