Карпин и "Ростов" отправляются на сборы

"Ростов" готовится к вылету в Турцию из Москвы на первый тренировочный сбор команды. Клуб опубликовал в своем Твиттере фотографию нового главного тренера команды Валерия Карпина, проходящего паспортный контроль.

Напомним, что первые два сбора пройдут в турецком Белеке, с 11 по 23 января, а затем с 27 января по 9 февраля. Третий сбор "Ростов" проведет в Испании с 13 по 24 февраля.