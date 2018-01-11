Карпин и "Ростов" отправляются на сборы

"Ростов" готовится к вылету в Турцию из Москвы на первый тренировочный сбор команды. Клуб опубликовал в своем Твиттере фотографию нового главного тренера команды Валерия Карпина, проходящего паспортный контроль.
Напомним, что первые два сбора пройдут в турецком Белеке, с 11 по 23 января, а затем с 27 января по 9 февраля. Третий сбор "Ростов" проведет в Испании с 13 по 24 февраля.
Валерий Георгиевич проходит паспортный контроль.– Football Club Rostov (@rostovfc) 11 января 2018 г.
Через час вылетаем из Москвы в Турцию!
Пора работать! #мыростов pic.twitter.com/StFE6BaIFS
Вопреки
Вот пиарят Карпина... Как будто в Ростове и нет команды игроков - все фотографии и статьи только о"великом" тренере, утопившем Мальорку и Торпедо-Армавир... Теперь "Ростов" ???
12:52