11:42 | Футбол — РФПЛ

Карпин и "Ростов" отправляются на сборы

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"Ростов" готовится к вылету в Турцию из Москвы на первый тренировочный сбор команды. Клуб опубликовал в своем Твиттере фотографию нового главного тренера команды Валерия Карпина, проходящего паспортный контроль.

Напомним, что первые два сбора пройдут в турецком Белеке, с 11 по 23 января, а затем с 27 января по 9 февраля. Третий сбор "Ростов" проведет в Испании с 13 по 24 февраля.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Вопреки

Вот пиарят Карпина... Как будто в Ростове и нет команды игроков - все фотографии и статьи только о"великом" тренере, утопившем Мальорку и Торпедо-Армавир... Теперь "Ростов" ???

12:52