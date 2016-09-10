22:20 10 сентября | ФУТБОЛ — РФПЛ

Карлуш Страндберг забил третий гол в ворота "Терека"

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Нападающий ЦСКА Карлуш Страндберг стал автором третьего гола армейцев в ворота "Терека" в матче 6-го тура чемпионата России. Оборона "Терека" допустила ошибку, Роман Еременко перехватил мяч, сделал пас на Страндберга, который перекинул мяч через Городова. Матч ЦСКА – "Терек" стал первым официальным матчем на "Арене ЦСКА". Первые два гола на счету Ласина Траоре.

Трансляция матча и видео опасных моментов

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 6-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

видел, что гол забил Алпо, а кто это такой? на сайте РФПЛ по заявкам команд не нашёл такого игрока.

22:34 10 сентября

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