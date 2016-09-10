Карлуш Страндберг забил третий гол в ворота "Терека"

Нападающий ЦСКА Карлуш Страндберг стал автором третьего гола армейцев в ворота "Терека" в матче 6-го тура чемпионата России. Оборона "Терека" допустила ошибку, Роман Еременко перехватил мяч, сделал пас на Страндберга, который перекинул мяч через Городова. Матч ЦСКА – "Терек" стал первым официальным матчем на "Арене ЦСКА". Первые два гола на счету Ласина Траоре.

Трансляция матча и видео опасных моментов