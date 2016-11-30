Карлуш Страндберг: "Я должен воспользоваться шансом, который предоставляет мне тренерский штаб"

Нападающий ЦСКА Карлуш Страндберг в интервью пресс-службе армейского клуба перед домашним матчем 16-го тура чемпионата России с "Оренбургом" отметил, что доверие тренерского штаба играет для него очень важную роль. По словам 20-летнего футболиста, он ощущает, как становится более сильным игроком вместе с партнерами по команде.

– В кадровых проблемах, о которых вы сказали, можно увидеть не только плохие стороны. В частности, молодые игроки, в том числе и вы, получают больше игрового времени.

– Это мой шанс, и я буду вгрызаться в него зубами. Я вышел в основе с "Амкаром", тренер постоянно задействует меня и в других матчах. Очень жалею, что не сумел отличиться, появившись в старте, но доверие штаба очень многое для меня значило. Что мне сейчас нужно? Забивать! Команде необходим каждый гол. Я чувствую, что постоянно прогрессирую, и если в первый приход в ЦСКА мне было тяжеловато, то теперь, после пары аренд и плотной притирки к основе передо мной открываются все двери! Чувствую себя более взрослым, заматеревшим. Главное – каждый день работать на совесть и этим убеждать тренерский штаб, что я достоин выйти на поле. У нас в команде замечательные ребята, с ними я ощущаю, как становлюсь другим, более сильным человеком и футболистом.