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Карлуш Страндберг: "Оренбург" - сложный соперник, у ЦСКА сейчас нет легких игр"

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Нападающий ЦСКА Карлуш Страндберг подчеркнул, что команде нужно исключить ошибки в матче 16-го тура чемпионата России с "Оренбургом". По его словам, армейцам предстоит встреча с непростым соперником.  

- Могу сказать только хорошие слова об "Оренбурге", - приводит пресс-служба армейцев слова Страндберга. - Это достаточно сложный соперник, у нас вообще сейчас нет легких игр. Нам нужно исключить ошибки и реализовать свои шансы.

Трансляция матча ЦСКА - "Оренбург"

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