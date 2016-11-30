Карлуш Страндберг: "Оренбург" - сложный соперник, у ЦСКА сейчас нет легких игр"

Нападающий ЦСКА Карлуш Страндберг подчеркнул, что команде нужно исключить ошибки в матче 16-го тура чемпионата России с "Оренбургом". По его словам, армейцам предстоит встреча с непростым соперником.
- Могу сказать только хорошие слова об "Оренбурге", - приводит пресс-служба армейцев слова Страндберга. - Это достаточно сложный соперник, у нас вообще сейчас нет легких игр. Нам нужно исключить ошибки и реализовать свои шансы.
Трансляция матча ЦСКА - "Оренбург"
Сегодня важный матч #ЦСКАОренбург. Отступать больше некуда, нам нужна только победа! pic.twitter.com/oLS0J8RTFF– ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 30 ноября 2016 г.
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