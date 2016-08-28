Карлуш Страндберг: "Новый стадион придаст ЦСКА дополнительную эмоциональную мотивацию"

Нападающий ЦСКА Карлуш Страндберг после матча 5-го тура чемпионата России с "Томью" (1:0) остался доволен результатом. По словам шведского форварда, он очень рад , что провел на поле большой отрезок времени.

– Мы сегодня хорошо играли, активно начали. Потом соперник тоже включился в игру. Мы забили и довели матч до победы, 1:0 – хороший выездной результат, – цитирует Страндберга официальный сайт ЦСКА.

—Как оцениваете свою игру?

– Я очень счастлив, что снова играл. У нас много травмированных игроков, поэтому мне предоставили шанс.

– Основные события происходили как раз во втором тайме. О чем говорил тренер, на чем просил сконцентрироваться?

– Он сказал примерно то, что всегда говорит, выпуская меня на поле: надо было находиться в центре, стараться убегать в контратаки, бороться и цепляться за все мячи. Сегодня для меня была комфортная игра: защитники "Томи" играли довольно высоко, поэтому я мог использовать свободное пространство и свою скорость, чтобы убегать в контратаки.

– Вы поучаствовали в еще одном эпизоде, когда удалили игрока соперника. Наверняка вам немного обидно, что эпизод не завершился иначе?

– Конечно, мы хотели забить еще один гол, и я видел Рому Еременко справа. Я хотел пробросить мяч вперед, протащить мимо защитника, а потом уже выкатить мяч Роме, чтобы мы с ним вышли два в одного. К сожалению, не забили.

– Победа была достигнута в день 105-летия ЦСКА. Насколько счастливы, что выступаете за клуб с такой богатой историей? К тому же у нас только что появился новый стадион.

– Это очень здорово! Вдвойне приятно, что мы будем играть на своем стадионе, в каждом матче защищая его стены. Это придаст нам дополнительную эмоциональную мотивацию.