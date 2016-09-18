Карлуш Страндберг: "ЦСКА в игре с "Крыльями" придется непросто из-за перелетов"

Нападающий ЦСКА Карлуш Страндберг в преддверии матча 7-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" отметил, что армейцам придется непросто в связи с большим количеством перелетов. Матч состоится сегодня, начало - в 17.15 по московскому времени.

- Будет тяжелая игра, но мы приехали за победой, - цитирует официальный твиттер ЦСКА Страндберга. - Мы смотрели матчи "Крыльев", это хорошая команда. Конечно, нам непросто из-за того, что сейчас много перелетов. Но мы хорошо играли в выездных матчах и добивались результата. Сегодня мы тоже надеемся на победу.