Карлуш Страндберг: "ЦСКА в игре с "Крыльями" придется непросто из-за перелетов"

Нападающий ЦСКА Карлуш Страндберг в преддверии матча 7-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" отметил, что армейцам придется непросто в связи с большим количеством перелетов. Матч состоится сегодня, начало - в 17.15 по московскому времени.
- Будет тяжелая игра, но мы приехали за победой, - цитирует официальный твиттер ЦСКА Страндберга. - Мы смотрели матчи "Крыльев", это хорошая команда. Конечно, нам непросто из-за того, что сейчас много перелетов. Но мы хорошо играли в выездных матчах и добивались результата. Сегодня мы тоже надеемся на победу.
Дополнительная информация
https://twitter.com/PFC_CSKA_MOSCOW/status/777401837578104832
Edgen
Этого чувака в английский чемпионат бы, где в легкую 50 матчей за сезон можно сыграть.
11:54
orel85
Да ,я слава Богу живу как человек и зарабатываю хорошо!!! Я говорил в целом. Потому что бесит ,когда они бедные летать устают,или на поле выходить два раза в неделю!!! С их зарплатами ,вообще должны помалкивать про усталость!!
11:38
Brennet
Да никто раньше из армейцев на перелёты и график не жаловался. Страндберг скорее сетует на то, что в основу не попадает и в лучшем случае это "тяжело" начинается со скамейки запасных.
11:21
Mark Krass
orel85, не завидуй, учиться надо было, а не собак во дворе гонять. Глядишь, жил бы как человек.
11:15
orel85
Не просто людям,которые за 20-30 тыс рублей работают по 14 часов!!!!! А вы футболеры!!!!просто оборзели уже!!!!!!
10:32
zvovs
Как это печально, замучились бедные на самолётиках кататься (т_т)
10:19