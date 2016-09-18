10:08 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Карлуш Страндберг: "ЦСКА в игре с "Крыльями" придется непросто из-за перелетов"

0
0
0
6

Нападающий ЦСКА Карлуш Страндберг в преддверии матча 7-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" отметил, что армейцам придется непросто в связи с большим количеством перелетов. Матч состоится сегодня, начало - в 17.15 по московскому времени.

- Будет тяжелая игра, но мы приехали за победой, - цитирует официальный твиттер ЦСКА Страндберга. - Мы смотрели матчи "Крыльев", это хорошая команда. Конечно, нам непросто из-за того, что сейчас много перелетов. Но мы хорошо играли в выездных матчах и добивались результата. Сегодня мы тоже надеемся на победу.

Дополнительная информация

https://twitter.com/PFC_CSKA_MOSCOW/status/777401837578104832

0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 7-й тур

Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (6)
Войти, чтобы оставить комментарий

Edgen

Этого чувака в английский чемпионат бы, где в легкую 50 матчей за сезон можно сыграть.

11:54

orel85

Да ,я слава Богу живу как человек и зарабатываю хорошо!!! Я говорил в целом. Потому что бесит ,когда они бедные летать устают,или на поле выходить два раза в неделю!!! С их зарплатами ,вообще должны помалкивать про усталость!!

11:38

Brennet

Да никто раньше из армейцев на перелёты и график не жаловался. Страндберг скорее сетует на то, что в основу не попадает и в лучшем случае это "тяжело" начинается со скамейки запасных.

11:21

Mark Krass

orel85, не завидуй, учиться надо было, а не собак во дворе гонять. Глядишь, жил бы как человек.

11:15

orel85

Не просто людям,которые за 20-30 тыс рублей работают по 14 часов!!!!! А вы футболеры!!!!просто оборзели уже!!!!!!

10:32

zvovs

Как это печально, замучились бедные на самолётиках кататься (т_т)

10:19

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ