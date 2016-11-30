Карлуш Страндберг: "ЦСКА должен играть на пределе своих возможностей"

Нападающий ЦСКА Карлуш Страндберг перед домашним матчем 16-го тура чемпионата России с "Оренбургом" отметил, что сейчас главное для команды – играть на пределе своих возможностей. По словам шведского футболиста мозамбикского происхождения, матч с "Оренбургом" вряд ли станет легкой прогулкой только из-за того, что команда находится в нижней части турнирной таблицы.

– Осенью все пошло не так, как мы рассчитывали, – приводит пресс-служба ЦСКА слова Страндберга. – Но мы продолжаем бороться, делать все, что от нас зависит. Нас преследуют травмы, порой откровенно не везет. Я бы не стал искать причину в какой-то конкретной линии – защите, нападении и так далее. Каждый матч складывается по-разному. Главное в такой ситуации – играть на пределе своих возможностей. Мы не ропщем. Если надел футболку такого клуба, нужно биться до конца. Пусть я приехал из другой страны, но хорошо это понимаю.



– Отличные слова! Отталкиваясь от последних матчей, как думаете, сейчас ситуация налаживается?

– Уверен в этом. Психологически было очень важно победить в Туле, и мы это сделали. Соперник – клуб из второй половины турнирной таблицы, как и "Оренбург", но игра от одного этого факта редко становится легче. Мы смотрим вперед, очень хочется продолжать набирать очки. В концовке года мы пойдем победным маршрутом.

Матч между ЦСКА и "Оренбургом" состоится 30 ноября. Начало встречи - в 19.30 по московскому времени.