Карлос Самбрано: "Такие клубы, как "Рубин" или "Зенит", платят хорошие деньги"

Защитник "Рубина" Карлос Самбрано, ранее выступавший за "Айнтрахт", в интервью "Реальному времени" подчеркнул, что решился на переход в клуб из Казани, чтобы научиться чему-то новому. По словам 27-летнего перуанца, он бы не сделал выбор в пользу неизвестной команды.

- В 27 лет вы решились на крутой поворот в карьере. Чем так привлек "Рубин"? - вопрос к Самбрано.

- Я говорил с Хави еще до моего приезда. За короткий разговор он рассказал мне о проекте этой команды, о новых игроках, что через год "Рубин" смог бы пробиться в Европу снова. И после девяти лет, проведенных в Германии, я чувствовал, что нужно было играть и за другие клубы и в других странах, для того чтобы научиться еще чему-то.

- Вероятно, не последнюю роль здесь играли финансы. Конкретные цифры спрашивать не принято, но говорят, что предложение "Рубина" было в разы больше по зарплате, чем контракт с "Айнтрахтом". Это так?

- Будем реалистами. В России такие клубы, как "Рубин", "Зенит", платят хорошие деньги. И делают они это в том числе и для того, чтобы российская лига становилась лучше. Как вы знаете, немецкая лига очень хорошая. Но вы понимаете, любой игрок старается искать самое лучшее для себя и своей семьи.

О "Рубине" я узнал давно. Это не маленький клуб. Если бы меня позвал маленький клуб, не буду называть имен, и предложил бы большую сумму, я не согласился бы. У таких команд нет никаких стремлений. А у "Рубина" есть свое имя в России. Если даже не получится в этом году, то в следующем мы добьемся большего.