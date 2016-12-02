Карлос Самбрано: "Рубину" важно попасть в четверку лучших клубов России"

Защитник "Рубина" Карлос Самбрано в интервью "Реальному времени" подчеркнул, что команда хотела бы побороться за чемпионство, но на данный момент это является непростой задачей. По его словам, казанцы намерены завершить сезон в четверке сильнейших клубов России.

- Позади 15 туров чемпионата. Как оценивают этот отрезок главный тренер и футболисты? - вопрос к Самбрано.

- Мы растем. Хотя первые матчи были очень тяжелыми. Сейчас же мы сыграли вничью с "Ростовом" и ЦСКА, которые принимают участие в Лиге чемпионов. Это великие клубы. И мы постепенно находим наш лучший уровень. Мы знаем, что российская лига тяжелая. Но мы хотим добиться многого.

- Чего именно?

- Самое важное для нас попытаться попасть на международный турнир, будучи реалистами. Хотелось бы говорить о чемпионстве. Но "Спартак" заработал намного больше очков, чем мы. Очень сложно их догнать. Поэтому во второй части чемпионата важно попасть в топ-4 лучших клубов и попытаться квалифицироваться в Лигу Европы.