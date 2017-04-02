Карлос Самбрано: "Рубину" нужно попасть в еврокубки, а Кубок России – кратчайший путь"

Защитник "Рубина" Карлос Самбрано после матча 21-го тура чемпионата России с "Зенитом" (0:2) отметил, что команде нужно поскорее забыть неудачный результат и готовиться к полуфиналу Кубка России. 6 апреля казанская команда поборется с "Уралом" за выход в финал.

– Одна из особенностей футбола такова, что на матч с сильным соперником ты выходишь с хорошим настроем и стремишься победить, – цитирует пресс-служба клуба Самбрано. – К сожалению, все пошло не так, как мы планировали. В первом тайме нам не хватило реализации, во втором мы изо всех сил пытались отвоевать хотя бы ничью. Но нам и этого не удалось, от чего очень обидно.

После негативных результатов легко упрекать свою команду, но мы знаем, что "Рубин" не на пике своей формы. Хочу заверить болельщиков, что мы прилагаем все усилия для того, чтобы быть лучше. Нам нужно забыть об этом результате и готовиться к кубку, нам нужно побеждать в этом турнире. Мы отдаем себе отчет, что для нас матч с "Уралом" будет ключевым. Нам нужно попасть в еврокубки, и Кубок России – кратчайший путь в Европу. Нам нужно будет выйти на поле в Екатеринбурге и доказать, что мы можем.