Карлос Самбрано: "Дебюту рад, а результатом опечален"

Защитник "Рубина" Карлос Самбрано выразил радость по поводу дебюта в премьер-лиге в матче 5-го тура с "Оренбургом" (1:1). При этом результат разочаровал перуанца.

– Если говорить о дебюте, то, конечно, я рад, – цитирует официальный сайт "Рубина" Самбрано. – Если же говорить об игре и результате, то я опечален, что нам не удалось выполнить задачу и взять три очка.

– Чего же не хватило для победы?

– Не хватило забитых голов, хотя у нас были голевые моменты. Так же, как и в прошлых играх, у нас были голевые моменты, но из-за наших собственных ошибок ход игры для нас усложнился. Во всех играх мы владели преимуществом, но побеждает та команда, которая забивает.

– Можно сказать, что "Оренбург" играл довольно жестко?

– Это футбол, и такое бывает. Я сам южноамериканец и к этому привык. Мы очень хотели победить, но нам это не удалось.