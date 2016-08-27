16:32 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Карлос Самбрано: "Дебюту рад, а результатом опечален"

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Защитник "Рубина" Карлос Самбрано выразил радость по поводу дебюта в премьер-лиге в матче 5-го тура с "Оренбургом" (1:1). При этом результат разочаровал перуанца.

– Если говорить о дебюте, то, конечно, я рад, – цитирует официальный сайт "Рубина" Самбрано. – Если же говорить об игре и результате, то я опечален, что нам не удалось выполнить задачу и взять три очка.

– Чего же не хватило для победы?

– Не хватило забитых голов, хотя у нас были голевые моменты. Так же, как и в прошлых играх, у нас были голевые моменты, но из-за наших собственных ошибок ход игры для нас усложнился. Во всех играх мы владели преимуществом, но побеждает та команда, которая забивает.

– Можно сказать, что "Оренбург" играл довольно жестко?

– Это футбол, и такое бывает. Я сам южноамериканец и к этому привык. Мы очень хотели победить, но нам это не удалось.

Дополнительная информация

http://www.rubin-kazan.ru/news_items/6071-karlos-sambrano-my-ochen-hoteli-pobedit

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 5-й тур

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