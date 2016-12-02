Карлос Самбрано: "Будем надеяться, что лимит на легионеров пойдет во благо России"

Защитник "Рубина" Карлос Самбрано в интервью "Реальному времени" подчеркнул, что иностранным игрокам не нужно обращать внимания на лимит на легионеров в чемпионате России. Перуанец не понимает его предназначения, но выразил надежду на то, что ограничения пойдут на благо российскому футболу.

- Вы не попадали в основу во многом из-за лимита на легионеров. Как оцениваете его российский вариант? - вопрос к Самбрано.

- Мы все знали, что такое российская лига, что есть лимит на легионеров. И не только для нас, но и для остальных команд. Мы не можем думать, что виноват лимит. Нам нужно играть с этим, тренироваться больше, улучшать игру с каждым днем, чтобы результаты тоже становились лучше. В конце концов, все знали о лимите на легионеров. В других странах тоже существуют различные лимиты.

- На твой взгляд, зачем российской лиге этот лимит?

- Честно говоря, не знаю. В Германии этот лимит не нужен. В моей команде было много иностранцев. Все могли играть без проблем. Но это правило. Возможно, у него есть какая-то цель в вашей стране. Будем надеяться, что это пойдет во благо России.

- А что больше всего удивило в российской лиге?

- Драки (смеется). Все команды дерутся. В тех лигах, которые я перечислил, люди играют больше в футбол. А здесь все команды, даже слабые, дерутся. Любой способен выиграть. Это невероятно. Еще мне не понравилось, что стадионы не всегда заполнены. Понимаю, что из-за холода, это нормально.