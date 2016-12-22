Карло Николини: "С Витселем "Ювентус" может выиграть Лигу чемпионов, но я хочу, чтобы он остался в "Зените"

Тренер по физподготовке "Зенита" Карло Николини считает полузащитника петербургской команды Акселя Витселя сильным футболистом, который поможет "Ювентусу" победить в Лиге чемпионов. Ранее сообщалось, что российский клуб просит у туринцев 10 миллионов евро, несмотря на то что контракт игрока истекает летом 2017 года.

– Я иду против своих собственных интересов, потому что я хотел бы оставить Витселя в нашей команде на долгое время, – цитирует Calciomercato Николини. – Аксель в первую очередь очень умный парень, настоящий профессионал. Он даст "Ювентусу" силу в центре поля, которой им так не хватает. С Витселем клуб может создать более сильное нападение, в отличие от Пьянича, ведь бельгиец может сыграть в полузащите, в опорной зоне и ближе к атаке.

При работе с ним вы понимаете, как силен этот футболист. Это чемпион. Вы можете не знать, что он есть на поле, но вы будете чувствовать его ауру победителя. Думаю, с Витселем в составе "Ювентус" может выиграть Лигу чемпионов. Но, повторюсь, я надеюсь, что он останется в "Зените".