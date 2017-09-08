Карерра - о причинах неудач, психологии победителя и "Лестере"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера объяснил причины неудач команды на старте сезона. По словам итальянца, психология победителя формируется годами, а выиграть чемпионат второй сезон подряд гораздо труднее.

– Нужен менталитет победителей, а он выстраивается годами. Любая команда может выиграть чемпионат – труднее победить многократно. Как было в прошлом году? Мы играли – и будь, что будет, - цитирует Карреру "Чемпионат". - Сейчас мы должны осознать, что нужно играть лишь на победу. Но сегодня и соперники настраиваются на "Спартак" по-другому, и давление стало сильнее. В прошлом сезоне никто не думал, что мы можем взять золото. Чемпионское давление усложняет жизнь любой команде, не привыкшей побеждать. Мы видели чемпионский "Лестер" Раньери, который на следующий сезон даже не попал в еврокубки.

– "Спартак" похож на "Лестер"?

– Только в последние 15 лет, когда клуб ничего не выигрывал. 20 лет назад "Спартак" побеждал постоянно, у его игроков был менталитет победителей. "Лестер" никогда не брал титул, и после триумфа ему пришлось тяжело. Легко сказать: "Ты выиграл в прошлом сезоне, почему не побеждаешь сейчас?". Но в футболе не всегда: 1+1=2.

– Давайте мы предложим свою версию. "Спартак" выгорел эмоционально?

​– Нет, мы хорошо начали, взяли Суперкубок. "Спартак" был готов к этой победе, эмоций было достаточно. Затем возникла ситуация, не позволившая стартовать в чемпионате так же, как в прошлом сезоне. Возможно из-за слишком большой уверенности в себе. Вероятно, мы просто подумали: "Прилагая минимум усилий, победим в любом матче". Это большая ошибка. Я пересматриваю все матчи "Спартака", и порой вижу, что команда реагирует неправильно.