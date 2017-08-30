Караваев не перейдет в "Локомотив"

Иван Бакулин, представитель защитника "Спарты" Вячеслава Караваева, объяснил, почему футболист не перейдет в "Локомотив".

– Как мне сообщили в клубе, вето на переход Караваева наложил Семин, – сказал Бакулин. – Для нас это стало неожиданностью.

– Почему?

– Ты долгое время готовишь этот трансфер. И вроде бы тебе говорят "да", "да", а в последний момент – нет.

– И что теперь делать? Был же вариант с "Нантом"?

-Этот вариант в принципе и остается. Но такие трансферы нужно готовить. Нужно понимать, сколько французский клуб может заплатить. Времени уже нет. Остался один день.

– То, есть, скорее всего, Караваев останется в "Спарте"?

– Да. Похоже, так и есть.

– А почему он в последнее время не играет в "Спарте"?

– Когда появился вариант с "Локомотивом", совет директоров "Спарты" одобрил этот переход. Поэтому тренер начал рассчитывать на других игроков. Наставник начал наигрывать других исполнителей. Слава общался с тренером и тот сказал: "Раз ты уходишь, значит, я буду наигрывать других защитников".

– То есть, у вас было понимание, что Караваев окажется в "Локо" еще месяц назад?

– Не месяц, но где-то плюс-минус… В любом случае, если вы откроете чешские издания, они пишут, что Караваев перешел в "Локомотив". А в России – все наоборот. Вот и все. "Спарта" ведь тоже готовила этот трансфер, но…

– Теперь у Караваева возникнут сложности в "Спарте"?

– У Славы нормальные отношения с тренером. Футболист же ни в чем не виноват. Он не ходил и не клянчил: отпустите меня. Появился вариант, который устроил "Спарту", и клуб решил его продать в "Локомотив". Мы тоже были заинтересованы в таком варианте. Но не было такого, что футболист ставил какие-то условия клубу. Он работал, тренировался, выполнял свой контракт. (Виталий АЙРАПЕТОВ)​