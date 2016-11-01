19:05 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Карасев рассудит "Терек" и "Зенит"

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Назначены арбитры и инспекторы на матчи 13-го тура чемпионата России, информирует официальный сайт РФС. На поединке "Терек" – "Зенит" будет работать москвич Сергей Карасев.

5 ноября (суббота) 

"Томь""Спартак": судья – Александр Егоров (Саранск); ассистенты судьи – Дмитрий Колосков (Уфа), Владимир Миневич (Смоленск); инспектор – Николай Левников (Санкт-Петербург). 

"Уфа""Рубин": судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Ринат Деушев (Москва); инспектор – Сергей Анохин (Москва). 

"Крылья Советов""Урал": судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Владислав Назаров (Невинномысск); инспектор – Юрий Баскаков (Москва). 

"Локомотив""Анжи": судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); нспектор – Михаил Ходырев (Москва).

6 ноября (воскресенье) 

ЦСКА – "Амкар": судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Алексей Стипиди (Краснодар); инспектор – Александр Колобаев (Москва). 

"Терек""Зенит": судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); инспектор – Андрей Бутенко (Москва). 

"Ростов""Арсенал": судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Рафаэль Ильясов (Казань); инспектор – Игорь Синер (Омск). 

"Краснодар""Оренбург": судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Алексей Ширяев (Ставрополь), Арам Петросян (Бронницы); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).

Дополнительная информация

http://www.rfs.ru/main/news/rfs_news/85340.html

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