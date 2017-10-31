Карасев рассудит "Локомотив" и ЦСКА в 16-м туре премьер-лиги

Назначены судьи и инспекторы на матчи 16-го тура Чемпионата России. Встречу "Локомотив" – ЦСКА рассудит Сергей Карасев. Игра состоится в воскресенье, 5 ноября.

3 ноября (пятница)

"Урал" – "Динамо": судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Арам Петросян (Московская область), Александр Богданов (Московская область); резервный судья -Станислав Васильев (Ижевск); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).



4 ноября (суббота)

"Тосно" – "Краснодар": судья – Виталий Мешков (Московская область); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); инспектор – Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).



"Ахмат" – "Ростов": судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Николай Богач (Московская область), Андрей Глот (Ярославль); резервный судья – Дмитрий Недвижай (Ставрополь); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).



5 ноября (воскресенье)

"СКА-Хабаровск" – "Арсенал": судья - Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Егор Болховитин (Ленинградская область); резервный судья – Антон Фролов (Москва); инспектор – Александр Гвардис (Калининград).



"Амкар" – "Анжи": судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Николай Еремин (Москва), Илья Елеференко (Москва); резервный судья – Юрий Апонасенко (Москва); инспектор – Сергей Зуев (Москва).



"Локомотив" – ЦСКА: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья -Игорь Федотов (Москва); инспектор -Сергей Мартынов (Москва).



"Рубин" – "Зенит": судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Андрей Болотенков (Москва), Дмитрий Колосков (Уфа); резервный судья – Ранель Зияков (Набережные Челны); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).



"Спартак" – "Уфа": судья - Артем Чистяков (Азов); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); инспектор – Алексей Спирин (Москва).