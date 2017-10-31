16:55 | Футбол — РФПЛ

Карасев рассудит "Локомотив" и ЦСКА


Назначены судьи и инспекторы на матчи 16-го тура Чемпионата России. Встречу "Локомотив"ЦСКА рассудит Сергей Карасев. Игра состоится 5 ноября.

3 ноября (пятница)

"Урал""Динамо": судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Арам Петросян (Московская область), Александр Богданов (Московская область); резервный судья -Станислав Васильев (Ижевск); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).

4 ноября (суббота)

"Тосно""Краснодар": судья – Виталий Мешков (Московская область); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); инспектор – Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).

"Ахмат""Ростов": судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Николай Богач (Московская область), Андрей Глот (Ярославль); резервный судья – Дмитрий Недвижай (Ставрополь); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).

5 ноября (воскресенье)

"СКА-Хабаровск""Арсенал": судья -Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Егор Болховитин (Ленинградская область); резервный судья – Антон Фролов (Москва); инспектор – Александр Гвардис (Калининград).

"Амкар""Анжи": судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Николай Еремин (Москва), Илья Елеференко (Москва); резервный судья – Юрий Апонасенко (Москва); инспектор – Сергей Зуев (Москва).

"Локомотив" – ЦСКА: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья -Игорь Федотов (Москва); инспектор -Сергей Мартынов (Москва).

"Рубин""Зенит": судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Андрей Болотенков (Москва), Дмитрий Колосков (Уфа); резервный судья – Ранель Зияков (Набережные Челны); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).

"Спартак""Уфа": судья - Артем Чистяков (Азов); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); инспектор – Алексей Спирин (Москва).

Дополнительная информация

http://www.rfs.ru/main/news/rfs_news/87944.html

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