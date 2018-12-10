Карасев получил положительную оценку за работу на матче "Крылья Советов" – "Ростов"

Арбитр матча 17-го тура чемпионата России "Крылья Советов" – "Ростов" (1:0) Сергей Карасев получил положительную оценку за работу на этой игре.

Самарцы забили решающий мяч с пенальти, на поле вспыхивала драка, игрокам предъявлены три красные карточки: у хозяев удален Сергей Корниленко, у гостей – Рагнар Сигурдссон и Александр Гацкан. Кроме того, судья попросил покинуть скамейку главного тренера дончан Валерия Карпина.

- Игра получилась непростой для работы рефери. Особенно во втором тайме, когда эмоции зашкаливали. Однако Карасев проявил последовательность и все его решения, в том числе в части предъявления красных и желтых карточек, признаны обоснованными, - приводит "РИА Новости" слова собеседника, знакомого с ситуацией.

Арбитр Карасев забыл правила игры