Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал "СЭ" итоги контрольно-квалификационной комиссии по матчам 18-го тура чемпионата России. По его словам, главный судья встречи "Терек" - "Уфа" (0:1) Сергей Карасев ошибочно не назначил пенальти в ворота уфимцев.

Матч "Оренбург" - "Арсенал"

- Решение арбитра Сельдякова о назначении пенальти в ворота "Арсенала" признано обоснованным, соответствующим правилам игры, - сказал Будогосский.

Матч "Терек" - "Уфа"

- В одном случае, на 20-й минуте, Карасев ошибся, не назначив пенальти в ворота "Терека". В следующем эпизоде, в котором он назначил одиннадцатиметровый в ворота "Уфы", решение признано верным, соответствующим правилам игры.

Матч "Томь" - "Ростов"

- Рассматривались два эпизода, связанные с назначением или неназначением пенальти. По эпизоду на 27-й минуте признано, что арбитр Сухой был прав, не назначив одиннадцатиметровый удар в ворота "Томи", а на 39-й минуте совершил ошибку, также связанную с вынесением решения по пенальти.

Другие матчи тура

- Эпизоды по другим встречам тура, в частности "Краснодар" - "Спартак" и ЦСКА - "Зенит", не рассматривались. Не нашли оснований, чтобы рассматривать эти матчи дополнительно. Согласились с решениями судей и положительной оценкой инспектора. (Сергей ЕГОРОВ)