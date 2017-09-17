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18:15 | Футбол — РФПЛ

Карасев ошибочно отменил гол "Рубина"

На 48-й минуте матча 10-го тура "Рубин" – "Урал" арбитры ошибочно не засчитали гол казанцев. Фото "СЭ" На 48-й минуте матча 10-го тура "Рубин" – "Урал" арбитры ошибочно не засчитали гол казанцев. Фото "СЭ"
На 48-й минуте матча 10-го тура "Рубин" – "Урал" арбитры ошибочно не засчитали гол казанцев. Фото "СЭ"
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На 48-й минуте матча 10-го тура "Рубин""Урал" ошибочное решение приняла бригада арбитров, в результате чего был не засчитан гол казанской команды.

Первый ассистент Антон Аверьянов зафиксировал положение "вне игры" у Жемалетдинова, хотя нападающий не забежал за линию офсайда – ближе к линии ворот "Урала" находилась нога защитника гостей. Но судья-помощник дал сигнал арбитру Сергею Карасеву, и тот взятие ворот отменил. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Рубин" - "Урал"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 10-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Slim Taller

А где вторая нога игрока Рубина?! Бобров умудряется рассмотреть даже то,чего под таким углом рассмотреть в принципе невозможно.

18:29

shpasic

судья чемпионата мира!)

18:24