Карасев ошибочно отменил гол "Рубина"

На 48-й минуте матча 10-го тура "Рубин" – "Урал" ошибочное решение приняла бригада арбитров, в результате чего был не засчитан гол казанской команды.

Первый ассистент Антон Аверьянов зафиксировал положение "вне игры" у Жемалетдинова, хотя нападающий не забежал за линию офсайда – ближе к линии ворот "Урала" находилась нога защитника гостей. Но судья-помощник дал сигнал арбитру Сергею Карасеву, и тот взятие ворот отменил. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Рубин" - "Урал"