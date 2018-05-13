Карасев ошибочно не назначил пенальти в ворота "Спартака"

На 45-й минуте матча 30-го тура чемпионата России "Спартак" - "Динамо" ошибся арбитр Сергей Карасев, не назначив пенальти в ворота красно-белых.
В том эпизоде спартаковский вратарь Ребров сбил Ташаева, ударив его по ноге. Но судья почему-то продолжил игру. (Александр БОБРОВ)
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Кутепов четко продемонстрировал что будет на чемпионате мира. Игрок уровня ПФЛ в сборной страны только по одной причине - он из Спартака, тупо по блату. Чтобы продавать Кутепова как игрока сборной, повышать цену бездарности. Не дай бог Кутепов выйдет на поле на ЧМ. Ну а Карасев просто испугался ставить стопроцентный пенальти. Если свистеть нарушение - это пенальти и красная карточка Реброву СТОПРОЦЕНТНАЯ - а это значит что с 2-0 и в меньшинстве Спартак не отыграется и спартаковская мафия запуганному Карасеву этого не простит.
15:37
bond1951
он же был рядом понятно нарушения бывают 50 на 50 но это же 100 процентов как такой судейка может выходить на поле если даже слепому понятно что это ПЕНДАЛЬ..............КАРАСЬ УХОДИ..............
15:37
КолобокКолобков
и ведь это чучело будет работать на ЧМ...Он всем уже все доказал на матче лиги европы...
15:30
sailor1990
пенальти чистый конечно
15:21
Коуч07
Не ошибочно, а трусливо либо предвзято.
15:19
совва
а что на счет красной, за фол последней надежды?
15:14
10Seedorf
г-н Бобров, а слабо назначенный пенальти прокомментировать?
15:12
Рыппко Коноплянкыч Зозулькаев
Премудрый кОрась перемудрил... неочивидный дал, а стопроцентный забздел...
15:10
Zuschauer
С игры надо было забить.
15:09