Карасев ошибочно не назначил пенальти в ворота "Спартака"

На 45-й минуте матча 30-го тура чемпионата России "Спартак" - "Динамо" ошибся арбитр Сергей Карасев, не назначив пенальти в ворота красно-белых.

В том эпизоде спартаковский вратарь Ребров сбил Ташаева, ударив его по ноге. Но судья почему-то продолжил игру. (Александр БОБРОВ)

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