Карасев обслужит матч "Спартак" - "Локомотив"

Назначены судьи на матчи 16-го тура премьер-лиги. Встречу между "Спартаком" и "Локомотивом" обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

30 ноября (пятница)

"Рубин" - "Динамо": судья - Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи - Владимир Миневич (Смоленск), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); инспектор - Гаряфий Жафяров (Москва).

1 декабря (суббота)

"Енисей" - "Ахмат": судья - Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи - Андрей Болотенков (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья - Владимир Сельдяков (Балашиха); инспектор - Геннадий Куличенков (Тула).

"Оренбург" - "Крылья Советов": судья - Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи - Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья - Станислав Васильев (Ижевск); инспектор - Сергей Фурса (Санкт-Петербург).

"Анжи" - "Уфа": судья - Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи - Алексей Воронцов (Ярославль), Антон Кобзев (Москва); резервный судья - Алексей Сухой (Люберцы); инспектор - Владимир Енютин (Москва).

2 декабря (воскресенье)

"Краснодар" - "Урал": судья - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи - Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья - Павел Кукуян (Сочи); инспектор - Сергей Французов (Москва).

"Ростов" - ЦСКА: судья - Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Вячеслав Семенов (Гатчина), Егор Болховитин (Ленинградская область); резервный судья - Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор - Михаил Ходырев (Москва).

"Спартак" - "Локомотив": судья - Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи - Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья - Алексей Матюнин (Москва); инспектор - Сергей Зуев (Москва).

3 декабря (понедельник)

"Арсенал" - "Зенит": судья - Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи - Николай Еремин (Москва), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья - Владимир Москалев (Воронеж); инспектор - Андрей Бутенко (Москва).

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