Карасев обслужит матч "Локомотив" - "Динамо"

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 12-го тура чемпионата России, информирует официальный сайт РФС. Сергей Карасев будет работать на игре между "Локомотивом" и "Динамо". Встречу "Спартак" - "Урал" обслужит Владислав Безбородов.

29 сентября (пятница)

"Арсенал" – "Краснодар": судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Илья Елеференко (Москва); резервный судья – Алексей Сухой (Люберцы); инспектор – Владимир Овчинников (Москва).

30 сентября (суббота)

"СКА-Хабаровск" – "Ростов": судья – Игорь Федотов (Москва); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья – Антон Анопа (Благовещенск); инспектор – Игорь Синер (Омск).

"Тосно" – "Ахмат": судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья – Артем Любимов (Санкт-Петербург); инспектор – Александр Гвардис (Калининград).

"Рубин" – "Амкар": судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Николай Еремин (Москва); резервный судья – Ранэль Зияков (Набережные Челны); инспектор – Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).

"Спартак" – "Урал": судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья – Алексей Еськов (Москва); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).

1 октября (воскресенье)

ЦСКА – "Уфа": судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар), Вячеслав Бочков (Сочи); резервный судья – Виталий Мешков (Дмитров); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).

"Локомотив" – "Динамо": судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Тихон Калугин (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); инспектор – Сергей Анохин (Москва).

"Анжи" – "Зенит": судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Дмитрий Колосков (Уфа); резервный судья – Дмитрий Недвижай (Ставрополь); инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар).