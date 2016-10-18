Карасев обслужит матч "Локомотив" - ЦСКА, Николаев рассудит "Зенит" и "Оренбург"

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 11-го тура чемпионата России. Встречу "Локомотив" - ЦСКА обслужит москвич Сергей Карасев, информирует официальный сайт РФС. "Зенит" и "Оренбург" рассудит также арбитр из Москвы Алексей Николаев.

21 октября, пятница

"Крылья Советов" – "Арсенал": судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Николай Богач (Люберцы), Дмитрий Чельцов (Москва); инспектор – Александр Колобаев (Москва).

22 октября, суббота

"Томь" – "Анжи": судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Андрей Болотенков (Москва); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).

"Уфа" – "Ростов": судья – Евгений Турбин (Москва); ассистенты судьи – Андрей Глот (Ярославль), Антон Кобзев (Москва); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).

"Урал" – "Спартак": судья – Александр Егоров (Саранск); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар), Арам Петросян (Бронницы); инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар).

"Терек" – "Рубин": судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург); инспектор – Сергей Зуев (Москва).

23 октября, воскресенье

"Локомотив" – ЦСКА: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); инспектор – Юрий Баскаков (Москва).

"Краснодар" – "Амкар": судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Сергей Суховерхов (Воронеж), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); инспектор – Андрей Будогосский (Москва).

24 октября, понедельник

"Зенит" – "Оренбург": судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Ринат Деушев (Москва); инспектор – Владимир Енютин (Москва).