Карасев не назначил пенальти в ворота "Тосно"

На 14-й минуте матча 22-го тура чемпионата России "Тосно" - "Рубин" (0:1) серьезную ошибку допустил арбитр Сергей Карасев, не назначивший пенальти в ворота хозяев поля.

В том эпизоде Тимофей Маргасов сбил Рифата Жемалетдинова в своей штрафной площади, ударив соперника сзади по левой ноге. Судья почему-то решил продолжить игру, хотя ему следовало наказать нарушителя 11-метровым ударом и желтой карточкой. (Александр БОБРОВ)

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