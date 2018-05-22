Карасев извинился за ошибки в прошедшем сезоне

Арбитр Сергей Карасев отметил, что этот год стал самыс сложным для него в карьере из-за сборов. Он принес извинения за ошибки, которые допустил в прошедшем сезоне.

- Для меня 16 игр, которые я провел в сезоне, достаточно много, - заявил Карасев в передаче "Свисток" на канале "Наш футбол". - В последние годы наша бригада была задействована в различного вида сборах. В этом сезоне - перед чемпионатом мира. Этот сезон - самый сложный для меня, потому что столько сборов, как в этом году, еще не было. Это прежде всего связано с тестированием системы ВАР.

Конечно, было тяжело возвращаться в Россию после сборов и переключаться на наш чемпионат. Есть какие-то нюансы, какие-то ошибки. Пользуясь случаем, хочу попросить у всех прощение. Если ошибся в этом году, это потому что иногда что-то заклинивает. Не успеваешь перестроиться, уследить. Не держите зла.