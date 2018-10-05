Карасев и Еськов вошли в список арбитров от России в лист ФИФА на 2019 год

Бюро исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) утвердило список арбитров от России в лист Международной федерации футбола (ФИФА) на 2019 год, информирует официальный сайт РФС.

В число главных судей вошли: Сергей Карасев, Владислав Безбородов, Алексей Еськов, Сергей Лапочкин, Виталий Мешков, Сергей Иванов, Кирилл Левников, Алексей Матюнин, Владимир Москалев и Михаил Вилков.

В список ассистентов судьи вошли: Игорь Демешко, Алексей Лунев, Антон Аверьянов, Валерий Данченко, Максим Гаврилин, Дмитрий Мосякин, Алексей Воронцов, Дмитрий Сафьян, Роман Усачев и Егор Болховитин.