Карадениз стал лучшим бомбардиром "Рубина" в премьер-лиге

Полузащитник "Рубина" Гекдениз Карадениз стал лучшим бомбардиром казанского клуба в премьер-лиге, сообщает официальный сайт казанцев. Гол 37-летнего турка в ворота "Анжи" в матче 7-го тура премьер-лиги стал для него 38-м в чемпионатах России. Вторым бомбардиром в премьер-лиге стал Алехандро Домингес (37 голов), третьим – Александр Бухаров (33 гола).

Всего же на счету Карадениза, который выступает за "Рубин" с 2008 года, 51 гол во всех турнирах в составе казанцев.